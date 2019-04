Há 12 anos, CR7 marcou primeiro de 124 golos na Champions

JN Hoje às 11:23 Facebook

No dia em que Cristiano Ronaldo regressa à competição após ter recuperado de lesão, a UEFA lembra que esta quarta-feira faz precisamente 12 anos desde que o português apontou o primeiro golo na Liga dos Campeões.

Foi a 10 de abril de 2007, com a camisola do Manchester United, que Cristiano Ronaldo celebrou pela primeira vez um golo na competição em que mais tarde se veio a tornar no rei dos goleadores, sendo hoje o melhor marcador da prova com 124 tentos assinados em 160 jogos.

Em Old Trafford, diante da Roma, o português ajudou a equipa na altura orientada por Alex Ferguson a golear os italianos, por 7-1, tendo apontado um bis.

A UEFA recorda, esta quarta-feira, esse momento e a legenda para o primeiro golo não podia ser mais perfeita: "Cristiano Ronaldo marcou o primeiro golo na Liga dos Campeões neste dia, em 2007. O resto é história!".