Irmão de Cristiano Ronaldo sai em defesa do jogador: "As pessoas conhecem-no"

Hugo Aveiro, irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, saiu em defesa do internacional português, que foi acusado de violação pela norte-americana Kathryn Mayorga.

Ao britânico "The Times", Hugo Aveiro disse que são "notícias falsas", considerando "lixo" as alegações da norte-americana.

"Na Madeira o meu irmão é um herói, ele fez muito pela nossa pequena ilha. O Museu Cristiano Ronaldo recebe anualmente cerca de meio milhão de pessoas", afirmou Hugo Aveiro à reportagem do "The Times", no Funchal. "Aqui as pessoas defendem o Cristiano porque o conhecem. As pessoas estão a apoiá-lo. Ele é um ícone da Madeira", disse.