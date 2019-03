Italianos dizem que Cristiano Ronaldo pode parar três semanas

Hoje às 10:41, atualizado às 10:53 Facebook

Regresso do avançado apontado para a segunda mão dos quartos de final da Champions com o Ajax, a 16 de abril.

A Juventus continua sem avançar com prazos para a recuperação da lesão sofrida por Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal com a Sérvia, mas, na edição desta sexta-feira, o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" aponta para uma paragem um pouco mais longa do que as duas semanas previstas pelo próprio jogador.

De acordo com o diário desportivo, o internacional português poderá parar "três semanas" e só voltar a jogar pela Juve no segundo jogo da eliminatória com o Ajax, falhando a primeira mão, marcada para Amesterdão, no dia 10 de abril.