Italianos garantem que Cristiano Ronaldo só fica mais um ano na Juventus

A eliminação da Juventus nos quartos de final da Liga dos Campeões, aos pés do Ajax, deixou Cristiano Ronaldo desiludido e, em Itália, começam a surgir dúvidas em relação ao futuro do português na vecchia signora.

Na terça-feira, a Juventus viu o sonho da Champions chegar ao fim, em Turim frente ao Ajax, ao perder por 2-1 na segunda mão dos quartos de final. Cristiano Ronaldo, que este ano trocou o Real Madrid pela equipa italiana, ficou inconsolável e, segundo a imprensa italiana, a desilusão na liga milionária estará mesmo a por em causa o futuro do avançado na Juventus.

De acordo com o jornal italiano "Corriere della Sera", há muitas dúvidas em redor da permanência de várias estrelas no clube para a próxima época - Dybala, Pjanic, Khedira e Alex Sandro estarão na porta de saída, assim como o treinador Massimiliano Allegri. No que a Ronaldo diz respeito, a mesma publicação garante que a permanência em 2020 não está em causa, mas que para lá de 2020 já nada está garantido. "Mais um ano e depois vê-se", diz a publicação.

Cristiano Ronaldo chegou à Juventus em julho de 2018 e assinou um contrato válido até 2022.