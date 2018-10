Juventus reage à acusação de violação contra Ronaldo

JN Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

A Juventus utilizou as redes sociais para manifestar a sua opinião relativamente à polémica associada a Cristiano Ronaldo.

Um dia depois de Cristiano Ronaldo ter negado todas as acusações sobre a alegada violação à norte-americana Kathlyn Mayorga, o clube de Turim recorreu ao Twitter para manifestar a sua posição.

"Cristiano Ronaldo tem demonstrado nestes meses o seu grande profissionalismo e seriedade, apreciado por todos na Juventus", pode ler-se no primeiro "tweet".

O emblema de Turim aproveitou ainda para acrescentar que "os eventos alegadamente datados de há cerca de dez anos não mudam a opinião, partilhada por qualquer pessoa que entrou em contacto com este grande campeão".

A norte-americana Kathlyn Mayorga acusou, em entrevista ao jornal alemão "Der Spiegel", Cristiano Ronaldo de a ter violado, em Las Vegas, em 2009. A mulher, que, na ocasião, apresentou queixa à polícia e terá, segundo a defesa, indicado o nome do futebolista, alega que terá sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros (375 mil dólares), assentimento que agora os seus advogados consideram não ter valor legal.

O jogador negou categoricamente a acusação. "Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjeto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espetáculo mediático montado por quem se quer promover à minha custa", escreveu no Twitter.

Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa, na semana passada, num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A polícia de Las Vegas reabriu, esta semana, a investigação sobre as acusações de violação. "O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia, na segunda-feira.