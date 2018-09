Juventus vence mas Ronaldo continua sem marcar

JN Hoje às 21:34 Facebook

A Juventus visitou e bateu o Parma, por 1-2, na terceira jornada da Liga Italiana. Contudo, ainda não foi desta que Cristiano Ronaldo, presente no onze inicial, se estreou a faturar pela "vecchia signora".

João Cancelo ficou no banco, num jogo em que a Juventus se adiantou no marcador por intermédio de Mandzukic, logo aos três minutos. Ainda na primeira parte, aos 33, Gervinho fez o empate.



No segundo tempo, Matuidi fez o 1-2 final para a Juventus. Com este resultado, o emblema de Turim soma três vitórias em três jogos, e lidera a classificação.