Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:59

A Juventus venceu (2-0), este sábado, a SPAL em jogo da sexta jornada da liga. Pjanic inaugurou o marcador e Cristiano Ronaldo, já na segunda parte, ampliou o resultado para a vecchia signora. A equipa de Turim lidera a serie A com 16 pontos com mais um jogo disputado que o Inter, com 15 pontos.

Veja o golo do português: