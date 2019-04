Katia Aveiro nega problemas com cunhada Georgina

Sara Oliveira Hoje às 22:35 Facebook

Assídua nas redes sociais, Katia Aveiro colocou-se à disposição dos seguidores do Instagram para uma sessão de perguntas e respostas sobre a sua gravidez, mas acabou por ser bombardeada com questões sobre o irmão Cristiano Ronaldo e a namorada deste, Georgina Rodríguez.

Nitidamente incomodada, a cantora e empresária acabou por frisar que gosta "muito" da cunhada. "Ela é bué fixe e até vai guardar roupa da Alana e da Eva para oferecer à minha filha", acrescentou, lembrando que tem uma vida para além da ligação ao craque da Juventus.

A preparar-se para ser mãe pela terceira vez, agora de uma menina, fruto da relação com o empresário brasileiro Alexandre Bertoluci Júnior, cuja identidade foi confirmada publicamente pela primeira vez, Katia revelou que quer que a bebé nasça em Portugal, apesar de viver atualmente no Brasil. Será no "fim de agosto, início de setembro".

O nome é que ainda não está decidido. A futura mamã esclareceu também que Cristiano Ronaldo não será o padrinho, pois já é de Dinis, de 9 anos, um dos filhos que tem do primeiro casamento com José Pereira.

Katia Aveiro ainda não apresentou oficialmente o atual companheiro, mas durante a conversa com os fãs confidenciou que "ele até ficou contente" por vir uma menina a caminho.