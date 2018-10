Katia Aveiro ruma a Itália para apoiar Cristiano Ronaldo

Dúlio Silva Hoje às 14:27 Facebook

Katia Aveiro "precisava do sorriso e do abraço" de Cristiano Ronaldo. Rumou, por isso, com a mãe a Turim, Itália, onde vai assistir pela primeira vez a um jogo do irmão ao serviço da Juventus.

Acusado de violação e de outros dez crimes pela norte-americana Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo tem-se resguardado no trabalho e na família. A matriarca do clã madeirense logo viajou para Itália, a fim de apoiar o filho, mas regressou, poucos dias depois, a Portugal.

Dolores Aveiro volta agora a Turim, na companhia da filha Katia. Na rede social Instagram, a cantora assinalou um "reencontro da vida" entre si e CR7, há muito ansiado, com uma fotografia em que os dois irmãos surgem "enfim juntos".

Na legenda da imagem, Katia escreveu: "O sorriso e o abraço de que o meu coração precisava".

A Vecchia Signora defronta o Génova este sábado à tarde, num jogo a contar para a nona jornada da liga italiana. Será o primeiro com Katia Aveiro a assistir no estádio a uma partida do irmão com a camisola da Juventus.