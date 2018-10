Loira ou morena? Georgina Rodríguez explica "mudança de visual"

Hoje às 15:03 Facebook

Afinal, está loira ou morena? Georgina Rodríguez publicou, este domingo, uma fotografia na qual aparentava ter feito uma mudança de visual, mas poucas horas depois acabou por se contradizer.

"Enlouqueci! Fiquei loura", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo na legenda de uma fotografia na qual surgia com o cabelo loiro, em vez do escuro a que já nos tinha habituado. Desde logo, a opinião dos fãs dividiu-se e alguns órgãos de comunicação social, incluindo o JN, noticiaram a mudança de look da espanhola.

No entanto, pouco tempo depois, Georgina publicou outra imagem no Instagram, na qual surge no mesmo local e com o cabelo da cor "original". Através dessa publicação, explicou que tinha, de facto, mudado de visual, mas apenas e só no "mundo virtual".

"A experimentar novos looks no mundo virtual. O que vos parece? Loira ou morena?", questionou a modelo, de 25 anos de idade. E se no momento em que fez meio mundo acreditar que estava loira recebeu bastantes elogios, já na resposta a esta pergunta a maioria dos comentários dos internautas manifesta-se a favor do moreno.

Compare as duas imagens na galeria acima.

Atenta aos passos de Georgina nas redes sociais, a irmã de Ronaldo, Katia, foi o único membro do clã Aveiro que expressou publicamente a sua opinião sobre qual a melhor cor para o cabelo da cunhada. Embora tenha colocado um "gosto" em ambas as publicações, o moreno é o que mais prefere. "Melhor assim. Loira só eu e a Ivana... Por agora", escreveu na caixa de comentários, referindo-se à irmã de Georgina Rodríguez.