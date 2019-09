Mãe revela que Cristiano Ronaldo era do Benfica

Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Dolores Aveiro, em entrevista, lembrou os primeiros tempos do craque português e deixou escapar o benfiquismo de infância de CR7

"Sou sportinguista por causa do meu pai. Foi o bichinho. O Ronaldo também era do Benfica por causa do pai. Mas mal chegou ao Sporting tornou-se sportinguista. Até hoje", revelou a mãe do craque português, em entrevista ao site "Mais Futebol".

Dolores Aveiro recordou o dia em que teve o primeiro contacto com Aurélio Pereira, que era olheiro do Sporting e levou CR7 para Alvalade. "É uma pessoa muito especial, é como se fosse do meu sangue. Tudo aconteceu num torneio da Páscoa, na Câmara de Lobos (...). O Cristiano estava a jogar e foi detetado pelo senhor Aurélio. Logo nesse dia, encontrei-me com o senhor Aurélio (...) e ele manifestou o interesse de levar o Cristiano para o Sporting. Ainda bem, foi o melhor que aconteceu na nossa vida", salientou.

"Tivemos uma conversa e o senhor Aurélio queria levar o Ronaldo para fazer provas no Sporting. Como sportinguista que sou, aceitei. Ahahahah", contou, ainda, Dolores Aveiro.