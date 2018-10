Marca de lingerie reforça apoio a Cristiano Ronaldo

Sara Oliveira Hoje às 16:27 Facebook

A aposta da marca de lingerie italiana Yamamay em Cristiano Ronaldo mantém-se, apesar da acusação de violação que envolve o craque português. "História improvável", afirmou o CEO Gianluigi Cimmino, lembrando que "a presunção de inocência é sempre válida".

"Estamos em plena campanha, não mudamos o nosso plano de investimentos e continuamos a nossa trajetória publicitária, que está a correr muito bem, porque acreditamos que nestes casos a presunção de inocência é sempre válida ", explicou o responsável em declarações ao jornal italiano "Corriere dello Sport".

Numa altura em que o avançado da Juventus está na mira do movimento #MeToo, por causa de um encontro ocorrido em junho de 2009, durante o qual a norte-americana Kathryn Mayorga diz ter sido violada, e várias marcas se distanciam dele, a Yamamay mantém as imagens em boxers como mais-valia da estação.

Afinal, "a imagem publicitária é muito forte e o retorno que estamos a ter sobre as vendas é muito alto. Nós monitorizamos constantemente a evolução desta história que parece tão absurda que cremos irá esgotar-se em pouco tempo", acrescentou Cimmino.

O gestor lembrou ainda que CR7 "sempre foi um campeão dentro e fora do campo", estando assim "convencido" que esta é "uma história tão rebuscada que estão sob os olhos de todos".

"Do movimento #MeToo aprendemos muitas coisas boas, mas também muitas negativas e, certamente, às vezes torna-se uma ferramenta para aqueles que querem ser o centro das atenções. Dito isto, acredito que é eticamente correto que a equipa, empresas, os patrocinadores e as pessoas que sempre estiveram perto do campeão continuem ao lado dele. Nós com o Cristiano Ronaldo temos um acordo anual, a campanha arrancou há umas semanas e continua a correr bem", concluiu Gianluigi Cimmino.

Uma prova de confiança depois da EA Sports, a produtora de FIFA 19, ter retirado a imagem de Ronaldo do site referente ao jogo e de o jogador não ter participado na última ação promocional da Jeep, o principal patrocinador dos "bianconeros", que contou com alguns dos seus colegas de equipa.