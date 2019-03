Megan Fox brinca com "conchinha" de Cristiano Ronaldo

Ontem às 22:04 Facebook

A atriz norte-americana Megan Fox surpreendeu os seguidores ao publicar, no Instagram, uma montagem de uma fotografia sua com Cristiano Ronaldo, ambos em roupa anterior.

A imagem publicada junta uma antiga fotografia de Megan Fox, em roupa interior, para um cartaz publicitário da Armani, e uma foto de Cristiano Ronaldo usando apenas uns boxers, presumivelmente também para uma sessão da marca.

"2011 - esta foto é mesmo verdadeira, lembro-me de a tirar... mas não me lembro de fazer 'conchinha' com um ardente Cristiano apenas em boxers da Armani... parece algo de que não me esqueceria", escreveu a atriz na sexta-feira, na sua conta de Instagram, identificando o craque português na publicação.