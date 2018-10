Merche e Nereida disponíveis como testemunhas de Cristiano Ronaldo

Sara Oliveira Hoje às 14:35 Facebook

Mal estalou a polémica com a norte-americana Kathryn Mayorga a acusar Cristiano Ronaldo de violação, num caso que remonta a 2009, várias têm sido as mulheres a relatar momentos íntimos com o craque que, na verdade, só assumiu oficialmente quatro namoradas.

Além da atual companheira (Georgina), duas das namoradas mais antigas, Nereida Gallardo e Merche Romero, já se manifestaram dispostas a testemunhar em seu abono.

Contactada pelo JN, Merche, sem abordar diretamente o escândalo de que se fala, garantiu não ter "nada a apontar-lhe". Deixando perceber que tudo o que se está a passar a surpreendeu, a apresentadora e DJ sublinhou ainda que "o que foi vivido em conjunto foi muito bom" e que Ronaldo "foi e é uma excelente pessoa".

Cristiano Ronaldo com Merche Romero, em 2006 Foto: Arquivo/JN

Merche e o futebolista namoraram entre janeiro e agosto de 2006, quando ele jogava no Manchester Unided. Na altura, ainda a trabalhar na RTP, a luso-espanhola explicou ao JN que demorou a assumir por temer estragar o que começou por ser amizade.

O fim do relacionamento deu azo a especulações. Quem conviveu com o então casal ainda se recorda que "Cristiano Ronaldo era muito atencioso, embora muito novo", apontando mesmo a diferença de idades (pouco mais de oito anos) como uma das causas para a rutura.

Pronta para falar

Em 2008, Nereida Gallardo foi a grande paixão de CR7. O idílio amoroso durou cerca de oito meses e, ao contrário de Merche, a maiorquina deu várias entrevistas sobre o que a ligou à estrela de futebol e, nesta hora mais complicada, também já saiu em sua defesa.

À revista Tv7Dias, Nereida considerou que o antigo namorado "não tem de obrigar ninguém para ter sexo".

"É um rapaz jovem, e não o vejo a forçar... ele pode escolher. Se não for aquela, será outra", acrescentou, reforçando que não reconhece o jogador como "uma pessoa agressiva ou algo do género". A espanhola estranha ainda que Mayorga tenha "demorado tanto tempo" para falar sobre o assunto. "Será que ela só quer dinheiro? Nunca se sabe", atirou.

Atualmente casada, diz que terá sempre de consultar o marido, mas está disponível para ser ouvida e dizer algo a favor do português.

À margem das polémicas, Cristiano viu ontem o filho mais velho, Cristianinho, de oito anos, marcar mais dois golos pela equipa de formação da Juventus.

Der Spiegel assegura fontes

Após ser acusada de manipulação, a revista alemã Der Spiegel, a primeira a divulgar o alegado caso de violação, emitiu um comunicado onde reitera que os documentos do caso foram legalmente revistos.

Justiça lusa consultada

Em resposta ao comunicado do advogado de CR7, a defesa de Kathryn Mayorga confirmou que consultou o Ministério Público português e a Ordem dos Advogados.

Videoconferência

O craque está pronto para falar com a Polícia de Las Vegas, mas apenas por videoconferência. O causídico americano que o representa, Peter S. Christiansen, terá informado as autoridades.