Messi: "Cristiano teve uma noite mágica"

Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O argentino levou o Barcelona aos quartos de final da Liga dos Campeões, ao marcar dois golos e fazer duas assistências frente ao Lyon, e no final não deixou de elogiar a grande exibição do arquirrival, simplesmente decisivo no apuramento da Juventus sobre o Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizam, há mais de uma década, a maior rivalidade do mundo do futebol, mas mostram uma enorme dose de fair-play sempre que falam um do outro. Esta quarta-feira foi a vez do avançado argentino do Barça se render à noite de CR7 no segundo jogo dos oitavos de final da Champions.

"Gostei de muitas coisas na Champions. Cristiano [Ronaldo] foi impressionante. A Juventus também, passou por cima do Atlético. Cristiano teve uma noite mágica com os três golos", afirmou Messi, em declarações à Movistar.

O Barcelona venceu o Lyon, por 5-1, e tal como a Juventus vai marcar presença na próxima fase da prova milionária.