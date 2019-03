Missa, pizza e mate. A nova vida de Cristiano Ronaldo em Turim

Hoje às 11:54 Facebook

Cristiano Ronaldo tem a oportunidade de provar, e retribuir, esta terça-feira, o amor pela Juventus e pela cidade de Turim. No sopé dos Alpes, o português encontrou uma nova vida, mais calma, com menos pressão mediática mas os mesmos hábitos de trabalho e renovada vontade de ganhar.

Quando entrar em campo, esta terça-feira, às 20 horas, para defrontar o Atlético de Madrid, o futebolista português carregará aos ombros o peso da esperança que os adeptos da Juventus depositam nele para inverter o 0-2 da primeira-mão, do jogo dos oitavos-de-final da "Champions".

Ajudar a equipa a assegurar a passagem aos "quartos" da Liga dos Campeões poderá trazer ao jogador uma segunda lua-de-mel em Turim, afastando as nuvens que cobrem o português, meses após a chegada triunfal, marcada por declarações de amor parte-a-parte. Um "namoro" que começara meses antes, naquela bicicleta que Ronaldo elegeu como o melhor golo da carreira e que os adeptos italianos, então adversários, aplaudiram.

A "relação" parece ter arrefecido nos últimos tempos, com prestações que os críticos dizem não estar a corresponder ao esperado. Talvez por isso, o Cristiano Ronaldo de Turim seja mais real, mais humano, que o de Madrid. Não apenas o astro do futebol, que soma recordes, uma imagem distante, mas alguém de carne e osso.

Da colina de luxo para a igreja

Apesar de viver numa colina de gente rica com vista para a cidade, Cristiano Ronaldo tem-se dado mais à cidade de Turim do que o que se viu em Madrid ou em Manchester, onde começou a aventura no estrangeiro.

Segundo uma reportagem do jornal espanhol "El Mundo", Cristiano Ronaldo costuma assistir à missa na companhia de Georgina Rodríguez. O casal também já foi visto em vários locais de interesse da cidade, como a igreja da Catedral de Turim ou a Piazza Vittorio.

A parelha frequentou a pizaria "Sesto Gusto", conhecida por fazer as massas com produtos e procedimentos totalmente naturais. Conta aquele jornal espanhol, que Cristiano e Georgina se sentaram na sala principal e que o português ficou surpreendido por não ter sido assediado. Fez apenas algumas fotos com adeptos, sem a pressão que era habitual em Madrid.

"La Credenza", nos arredores de Turim, é outro dos restaurantes frequentados por Cristiano Ronaldo, embora tenha acabado por pedir ao cozinheiro para ir cozinhar à casa onde reside com Georgina e os filhos. Algo semelhante ao que fez em Madrid, com um conhecido restaurante em Pozuelo de Alarcón.

Piscina e ginásio na moradia

De Espanha, outros hábitos que o definem. Instalou-se em Colina, na falda da serra que se estende junto a Turim, terra de gente rica e adepta da discrição, numa moradia que seria provisória, mas que acabou por conquistar o casal. Nas fotos que colocou no Instagram, destaca-se o piano ou a banheira de hidromassagem.

Como em Madrid, Cristiano Ronaldo mandou construir uma piscina coberta e um ginásio, para manter a forma física entre os treinos e os jogos. O profissionalismo é também motivo de admiração em Turim.

"Tinha curiosidade em ver qual a atitude dele fora de campo: como trabalha, como se prepara para os jogos, como vive todos os dias da sua vida, algo que nos pode ajudar", revelou Giorgio Chiellini. "A forma como trabalha no ginásio e a concentração que revela são um exemplo para mim e ajudam-me a melhorar todos os dias", acrescentou o capitão da Juventus.

"É o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair", disse Paulo Dybala, o argentino com quem partilha o ataque da Juventus, e dos primeiros com quem estabeleceu laços afetivos ao chegar a Continassa, onde fica o novo centro de treino da Juventus.

A amizade de Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo nota-se em campo e fora dele Foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Conta o "El Mundo", que nos primeiros dias no balneário se integrou com Dybala e outros sul-americanos, como o uruguaio Betancur, acedendo ao hábito destes de beber mate, uma infusão típica da América do Sul feita com erva-mate.

Um pormenor, como outros, que o ajudaram a integrar-se com os novos companheiros, mostrando um Cristiano Ronaldo mais real e amenizando a imagem de ídolo distante, que poderia causar alguma afastamento dos colegas de balneário.