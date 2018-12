"Não ao racismo": Cristiano Ronaldo defende jogador do Nápoles

Hoje às 10:13 Facebook

Cristiano Ronaldo insurgiu-se, esta quinta-feira, contra os cânticos racistas dirigidos por adeptos do Inter a Koulibaly, da rival Nápoles.

"No Mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação", escreveu no Instagram o craque português, na legenda de uma foto em que surge ao lado do atleta franco-senegalês.

O caso ocorreu durante o Nápoles - Inter de Milão, em que os napolitanos perderam por 1-0 e Koulibaly foi expulso. Já Ancelotti, treinador do Nápoles, tinha reagido aos cânticos racistas, bem como o próprio visado no ataque. No Twitter, o senegalês disse, quarta-feira à noite, que lamentava a derrota, mas que se sentia orgulhoso da cor da pele, de ser francês, senegalês e napolitano. "Um homem", concluiu.