Adepto pede golos de Cristiano Ronaldo em vez de flores no funeral

Um obituário em Itália está a surpreender o Mundo do futebol. Tudo porque na hora da morte de um homem de 77 anos, a família lembrou-se da paixão do familiar pela Juventus e em particular por Cristiano Ronaldo.

Mario Stefanini era um grande adepto da Juventus. Tão fanático que a família não se esqueceu disso no dia do funeral. O obituário que os familiares publicaram no jornal "Il Giornale di Barga" demonstra na perfeição a loucura de Mario pela Juventus e em particular por Cristiano Ronaldo. "Não quero flores, mas golos de Cristiano Ronaldo", pode ler-se.

O funeral realizou-se no passado sábado, em Fornaci di Barga, na Toscana e o obituário rapidamente correu mundo através das redes sociais. Em declrações ao jornal italiano, o filho Cláudio Stefanini fez ainda um pedido à equipa de Turim. "Agora têm mais um motivo para ganhar a Liga dos Campeões para depois a dedicar ao meu pai", explicou.