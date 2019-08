Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:59 Facebook

A Juventus começou este sábado a defesa do título italiano frente ao Parma com uma vitória (1-0) fora. Chiellini, aos 21 minutos, marcou o único golo do encontro. Cristiano Ronaldo, aos 36, ainda faz o gosto ao pé mas, depois de consultar o VAR, o árbitro invalidou o golo do português por fora de jogo.

Veja o lance: