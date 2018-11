"O que mais me impressiona no Ronaldo é a calma", diz Dybala

JN Hoje às 18:55 Facebook

O avançado da Juventus Paulo Dybala está fascinado por jogar lado a lado com Cristiano Ronaldo.

A dupla Cristiano-Dybala, a quem a imprensa italiana já chama de "Dybaldo", tem feito estragos nos adversários da Juventus e ganha cada vez mais fãs no mundo do futebol.

Ora, na antevisão do jogo frente ao AC Milan, o avançado Paulo Dybala, que está a cumprir a quarta temporada com o emblema da "Juve" ao peito, falou de Cristiano Ronaldo e das principais características do jogador português.

"Dentro do campo todos o conhecíamos. Por isso, o que mais me impressionou foi o comportamento dele no balneário. O Ronaldo está sempre calmo e é muito profissional", afirmou.

Dybala aproveitou ainda para esclarecer o que disse a José Mourinho no final do jogo frente ao Manchester United, quando o treinador lançava um gesto provocatório aos adeptos.

"Disse-lhe apenas que não havia necessidade de responder porque já existia muita tensão. Só lhe disse isso e afastei-me".

A Juventus desloca-se a Milão, neste domingo, com dez pontos de vantagem sobre o AC Milan, em jogo da 12ª ronda da Serie A.