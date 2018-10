O relógio de dois milhões de euros de Cristiano Ronaldo

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:53, atualizado às 16:00 Facebook

Eram as palavras mais aguardadas do craque madeirense desde que foi acusado de abuso sexual pela norte-americana Kathryn Mayorga. Aconteceu na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o Manchester United e a Juventus e Cristiano Ronaldo não fugiu à questão colocada sobre a alegada violação. Curiosamente, não é apenas este o caso que tem estado a dar que falar.

Os brincos são uma das suas imagens de marca, mas Cristiano Ronaldo conseguiu acrescentar ainda mais brilho ao seu visual. A ocasião não podia ter sido outra. Esta segunda-feira, dia em que se apresentou pela primeira vez aos jornalistas após ser sido acusado de violação, o avançado da Juventus surgiu sorridente e a ostentar dois acessórios de luxo.

Têm sido eles, pelo menos, os protagonistas do momento, replicados em sites e jornais em todo o mundo. Um anel estilo Liberace, que o namorado de Georgina Rodríguez envergou no dedo mindinho esquerdo, e um relógio da linha Tourbillon da Jacob & Co Caviar, avança o "Daily Mail", avaliado em qualquer coisa como dois milhões de euros.

Mais do que para ver horas, esta peça é uma obra de arte desenhada por Franck Muller, com 424 diamantes prateados e vermelhos incrustados e que CR7 fez sobressair ao conjugar com um casaco, camisa e gravata em tons bem escuros.

"Sou um exemplo, dentro e fora do campo"

Em Old Trafford, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da fase de grupos da Liga dos Campeões entre o Manchester United e a Juventus, que se realiza esta noite às 20 horas, o português, de 33 anos, não se negou a falar sobre a acusação de abuso sexual de que é alvo.

Disse ser "um exemplo, dentro e fora do campo" e, justificou, é "por isso" que está "sempre sorridente". "Sou feliz, tenho uma família fantástica, quatro filhos e estou muito orgulhoso por estar num clube fantástico. Sou saudável e tenho tudo, por isso, o resto não interfere em nada", acrescentou ainda o craque, confiante de que "a verdade vem sempre ao de cima".