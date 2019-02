Hoje às 01:07 Facebook

O Barcelona venceu o Real Madrid, por 3-0, esta quarta-feira, garantindo a passagem à final da Taça do Rei. Cristiano Ronaldo não foi esquecido pelos adeptos do Barcelona, que durante a partida e já depois do final do jogo, provocaram os rivais com cânticos alusivos ao português.

"Onde está CR7?", este foi, durante largos períodos do jogo, o cântico mais ouvido nas bancadas no Bernabéu. De forma provocadora, os adeptos do Barcelona não pouparam os rivais, que dentro do campo foram derrotados por 3-0. Segundo explica o jornal "Marca", os adeptos do Real Madrid não gostaram e assobiaram.

Ronaldo não foi o único português a ser recordado em Madrid. É que os adeptos do Barcelona também fizeram questão de lembrar Mourinho, que de acordo com alguma imprensa espanhola, poderá regressar a Madrid. "Que regresse Mourinho", pediram os "culé".

O Real Madrid, que até tinha vantagem depois de ter empatado em Barcelona por 1-1 na primeira-mão, perdeu a hipótese de chegar à final da Taça do Rei. Suárez marcou por duas vezes e Varane marcou na própria baliza.

Na liga espanhola, a vida do Real Madrid não corre da melhor forma. A antiga equipa de CR7 está em terceiro lugar, a dois pontos do Atlético de Madrid e a onze do Barcelona.