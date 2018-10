Polícia de Vegas quer interrogar Ronaldo como "pessoa interessada" no caso

João Manuel Farinha Hoje às 10:59 Facebook

As autoridades norte-americanas confirmaram pela primeira vez a intenção de interrogar Cristiano Ronaldo pelos crimes de que é acusado por Kathryn Mayorga. No entanto, devido ao facto de o jogador não estar nos Estados Unidos, ainda não há data marcada para tal.

A polícia de Las Vegas admitiu, na noite de segunda-feira, que pretende interrogar Cristiano Ronaldo depois de Kathryn Mayorga ter reaberto o processo de violação e os advogados o terem acusado da prática de onze crimes contra a norte-americana.

"Ainda não sabemos quando é que vai acontecer, mas a qualquer momento nós vamos ter de o ouvir", confirmou um porta-voz da polícia de Las Vegas ao "Mirror Online".

Ao italiano "Tuttosport", um porta-voz da polícia daquela cidade do Nevada afirmou que Cristiano Ronaldo "não está acusado de nenhum crime", sendo que o jogador deverá ser ouvido no processo enquanto "pessoa interessada no caso", já que a norte-americana o envolve no processo.

Além da intenção de interrogar Cristiano Ronaldo, embora ainda não haja uma data marcada pelo facto de este não se encontrar em solo norte-americano, as autoridades confirmaram também que, contrariamente ao que foi divulgado pelos advogados da queixosa, as provas da alegada violação não desapareceram.

De modo a preparar a defesa, o jogador da Juventus deslocou-se este domingo a Portugal de forma a reunir-se em segredo com os seus advogados. Esta segunda-feira, foi visto com a namorada, Georgina, no bar de uma unidade hoteleira situada na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Ao todo, são onze os crimes de que Ronaldo é acusado por Mayorga: violação sexual, tentativa de assédio sexual, coação para fraude, agressão a uma pessoa vulnerável, conspiração, difamação, abuso de processo, tentativa de silenciar o caso, tentativa de concretizar um acordo de não divulgação, negligência e violação de contrato.