"#prayforathletico": a troca de mensagens entre Ronaldo e Evra antes da noite histórica

Patrice Evra, antigo internacional francês que alinhou pela Juventus, revelou, no Instagram, uma troca de mensagens com Cristiano Ronaldo no Whatsapp, antes da noite histórica em que o português marcou três golos ao Atlético de Madrid, lançando os italianos para o quartos de final da Liga dos Campeões.

Segundo Evra, cinco dias antes do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions, CR7 mostrou-se confiante numa vitória, após o desaire em Madrid, em que a Juventus perdeu por 2-0.

"Irmão, estou a contar contigo para o regresso da Liga dos Campeões. Nunca duvidei de ti", escreve o francês, que jogou com Cristiano Ronaldo no Manchester United.

Na resposta, Ronaldo enviou uma selfie e garantiu que o Juventus iria continuar em prova. "Em casa, esmagamo-los", escreveu. A conversa terminou com Evra a dar confiança a Ronaldo e a ironizar com com a hashtah "prayforathletico" (rezem pelo Atlético).