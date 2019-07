Prémio "Lenda MARCA" é entregue esta segunda-feira a Cristiano Ronaldo

Hoje às 15:41 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo recebe, esta segunda-feira, o prémio Lenda MARCA, atribuído pelo jornal desportivo espanhol, numa cerimónia que decorre a partir das 16.30 horas, no Teatro Rainha Victoria de Madrid.

O galardão enaltece a trajetória recheada de vitórias do avançado luso que iniciou a carreira profissional aos 17 anos, em 2002, ao serviço do Sporting, tendo-se afirmado como uma referência do futebol mundial, primeiro em Inglaterra, sob a orientação de Alex Ferguson no Manchester United, e depois no Real Madrid, clube que representou durante nove anos antes de se transferir, em 2018, para a Juventus.

Ao longo deste percurso, CR7 amealhou pelos clubes cinco Ligas dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supertaças Europeias, três ligas Inglesas, duas espanholas e uma italiana, bem como, um Campeonato da Europa, em 2016, e a Liga das Nações, este ano, pela selecção portuguesa. A nível individual os feitos são também estratosféricos: é o goleador máximo da história da Champions (127 golos), do Real Madrid (451) e de Portugal (88). A todos estes títulos e golos, somam-se, ainda, cinco Bolas de Ouro, quatro Botas de Ouro e dois "The Best".

A lista de premiados com o Lenda MARCA, criado em 1997, inclui desportistas das mais diversas modalidades, como Michael Jordan, Pelé, Miguel Indurain, Rafael Nadal, Muhammad Ali, Usain Bolt, Leo Messi, Michael Phelps, Michael Schumacher e Maradona. Esta tarde, é a vez de Cristiano Ronaldo juntar o nome a um leque restrito de predestinados.