Dani Osvaldo, antigo jogador do F.C. Porto, teve uma declaração no mínimo curiosa sobre Cristiano Ronaldo. O argentino reformou-se em 2016, para criar uma banda de rock. Ao jornal espanhol "Marca" destacou o profissionalismo e a dedicação o craque português.

"Hoje, sou mais feliz que antes. O futebol fazia-me feliz, mas o ambiente à volta não. Sempre quis ter uma banda de rock", disse o jogador que passou pelo F. C. Porto sem grande sucesso.

Questionado se gostaria de ser como Messi, disse que não e foi claro na justificação: "Gostava de ter jogado como ele, mas tenho pena da vida que leva. Não tem vida. Não ia conseguir estar aqui como nós, a beber um copo".

Osvaldo, que também tem nacionalidade italiana e chegou mesmo a internacional A pela seleção transalpina, está em digressão com a sua banda, os Barrio Viejo. O grupo tem atuado em alguns cafés e bares de Barcelona.

Sobre o fim da carreira, Osvaldo explicou que "nunca quis ser o melhor do Mundo" e fez uma comparação curiosa com Cristiano Ronaldo. "Quando Ronaldo chega a casa faz 150 abdominais, eu um churrasco", não evitando a comparação com Messi: "Ronaldo não nasceu um génio como Messi. Ele é uma máquina e isso tem o mesmo valor".