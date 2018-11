Ronaldo bem quis impedir Georgina de levar com uma bola...

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:27 Facebook

A gozar uns dias de descanso em Londres com Georgina Rodríguez e o filho mais velho, Ronaldo marcou presença no primeiro jogo de ténis de Novak Djokovic nas ATP Finals, frente a John Isner. Mesmo na assistência, teve o seu momento de protagonismo.

A intenção era das melhores: impedir que uma bola desnorteada, saída do court de ténis, atingisse a namorada. Por momentos, Cristiano Ronaldo vestiu a pele de "guarda-redes" e, instintivamente, tentou proteger Georgina.

Podemos já adiantar que não conseguiu. Foi precisamente o seu toque que desviou o rumo do pequeno esférico amarelo e o fez voar em direção à cabeça da argentina.

O momento acabou por valer gargalhadas do casal e do filho mais velho do craque, Cristiano Ronaldo Júnior.