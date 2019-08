Ronaldo com lesão muscular

JN Hoje às 17:46 Facebook

Cristiano Ronaldo vai treinar à margem do plantel da Juventus nos próximos dias, para recuperar de um "pequeno problema" muscular, informou, esta quarta-feira, o emblema de Turim.

A 10 dias da estreia no campeonato italiano, frente ao Parma, Cristiano Ronaldo vai falhar o jogo desta quarta-feira, entre a representação principal da Juventus e a equipa B, frente à qual, em 2018, marcou o primeiro golo com a camisola bianconeri, depois de se ter transferido do Real Madrid.

"Cristiano Ronaldo estará presente hoje em Villar Perosa, mas não participará no jogo devido a um pequeno problema no adutor esquerdo. Nos próximos dias, realizará exercícios à margem do plantel", indica a nota da equipa de Turim.