Ronaldo com o mesmo castigo de Simeone

Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

UEFA aplicou multa de 20 mil euros ao craque português pelo gesto que fez no final da vitória sobre o Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo pode jogar os quartos de final contra o Ajax, na Liga dos Campeões. A UEFA aplicou a mesma multa com que sancionou Diego Simenone, treinador do Atlético de Madrid, devido ao gesto que fez no final do primeiro encontro, no Wanda Metropolitano.

No final do encontro, em Turim, Ronaldo deu o troco e imitou o treinador. O organismo que tutela o futebol mundial manteve o critério e sancionou o jogador da Juventus com uma multa de 20 mil euros.