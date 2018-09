Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:21 Facebook

Cristiano Ronaldo mostrou, uma vez mais, o lado solidário e deixou uma mensagem a uma criança uruguaia que sofreu um ataque cardíaco enquanto disputava um jogo de futebol.

Facundo Ruiz sofreu uma forte arritmia enquanto disputava um jogo de futebol ao serviço do Arrozales de la Liga Rio Branco. A história do menino chegou aos ouvidos do português, que não hesitou em deixar uma mensagem e fazer um convite.

"Olá Facundo! Quero mandar-te um grande abraço. Espero que recuperes rapidamente e que corra tudo bem. Tens de ter muita força. Um dia, tens de vir a Turim para assistir a um jogo da Juventus", disse o craque português.