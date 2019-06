Ronaldo e Georgina em Lisboa

Margarida Fonseca Hoje às 20:15 Facebook

Depois da Grécia e da Riviera Francesa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continuam a passear em férias. Quinta-feira à noite, o craque da Juventus e a namorada estiveram em Lisboa e jantaram com a atriz Sílvia Rizzo.

"Gente bonita e que merece tudo de bom", escreveu a atriz na legenda de um fotografia que partilhou na sua conta de Instagram, aparecendo ao lado do casal e de José Semedo, jogador do Vitória de Setúbal. Kátia Aveiro, irmã do jogador, e a bloguer Rita Ferro Rodrigues comentaram a partilha.

Antes de Sílvia revelar o jantar circularam fotografias de um carro semelhante ao do futebolista, levantando suspeitas da presença de CR7 na capital portuguesa. Foi a "Petrol Gents" que publicou no Instagram uma foto de um McLaren Senna com matrícula italiana.

De facto, Cristiano Ronaldo é um dos 500 detentores desse automóvel, que custará um milhão de euros, tendo sido feito como homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. À fotografia foi anexada a informação que era Ronaldo a conduzir o carro superdesportivo, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.