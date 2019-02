Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:22, atualizado às 18:30 Facebook

Cristiano Ronaldo está a contas com um problema no tornozelo e está em risco de falhar o jogo com o Nápoles, marcado para domingo às 19.30 horas.

Numa nota divulgada pela Juventus, o clube italiano revelou que o avançado português trabalhou, esta quarta-feira, à parte do plantel juntamente com Douglas. Cristiano Ronaldo tem uma lesão no tornozelo esquerdo e vai submeter-se a exames nas próximas horas.