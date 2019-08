Ronaldo finalista do prémio de melhor jogador da UEFA, com Messi e Van Dijk

Hoje às 14:26, atualizado às 15:17 Facebook

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo é um dos finalistas do prémio de melhor jogador da UEFA da época 2018/19, em conjunto com o argentino Lionel Messi e o holandês Virgil van Dijk, anunciou esta quinta-feira o organismo europeu.

O avançado da Juventus, de 34 anos, está também nomeado para o prémio de melhor avançado da Liga dos Campeões da temporada passada, pelo qual competirá novamente com Messi (FC Barcelona) e com o senegalês Sadio Mané (Liverpool).

Virgil van Dijk, do Liverpool, é estreante entre os finalistas ao galardão de melhor jogador da UEFA, sucedendo ao croata Luka Modric (Real Madrid) entre os habituais candidatos Messi, distinguido por cinco vezes, a última em 2014/15, e Cristiano Ronaldo, por três, a derradeira em 2016/17.

Pelo caminho para melhor jogador da UEFA ficaram, do quarto ao 10.º lugar, respetivamente, Alisson Becker, Sadio Mané e Mohamed Salah (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona) e Raheem Sterling (Manchester City).

A UEFA divulgou também a lista reduzida de candidatos aos restantes prémios da Liga dos Campeões, com o Liverpool, campeão europeu, a estar representado em todas as categorias, pelo guarda-redes Alisson Becker, os defesas Trent Alexander-Arnold e Van Dijk, o médio Jordan Henderson e o avançado Sadio Mané.

Os restantes nomeados são: os guarda-redes Hugo Lloris (Tottenham) e Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), o defesa Matthijs de Ligt e os médios Frenkie de Jong e Christian Eriksen, além de Messi e Cristiano Ronaldo nos avançados.

As finalistas para jogadora do ano da UEFA são Lucy Bronze, Ada Hegerberg e Amandine Henry, todas do Lyon, enquanto o melhor futebolista da Liga Europa sairá do trio composto por Olivier Giroud (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid) e Luka Jovic (Eintracht Frankfurt/Real Madrid).

Os vencedores das várias categorias de prémios da UEFA serão anunciados em 29 de agosto, no Mónaco, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões de 2019/20, na qual o Benfica será a única equipa portuguesa presente.