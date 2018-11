Ronaldo gastou 30 mil euros em duas garrafas de vinho... e nem terminou a segunda

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:00 Facebook

Cristiano Ronaldo esteve com Georgina Rodríguez, o filho Cristianinho e um grupo de amigos no bar do restaurante Scott's, em Londres. Em 15 minutos, gastou 30 mil euros.

Foi na segunda-feira, dia em que a filha mais nova, Alana Martina, completou um ano. De férias em Londres, o internacional luso levou a namorada, o filho mais velho e um grupo de amigos a celebrar e, conta o "Daily Mail", quis fazê-lo "com estilo". Escolheu o restaurante Scott's e, como não tinha reserva, sentou-se no bar.

"Não estiveram lá mais do que 15 minutos", conta uma fonte àquela publicação britânica, revelando que este foi o tempo suficiente para o madeirense pedir uma garrafa de Richebourg Grand Cru, cujo preço unitário é de 20 mil euros - ou não fosse este o vinho mais caro do mundo, salienta o "Daily Mail".

De seguida, Ronaldo encomendou uma Pomerol Petrus de 1982. Neste caso, pagou dez mil euros pela garrafa. "Eles beberam copo e meio cada um. Nem sequer terminaram a segunda garrafa", recorda a mesma testemunha. "A conta foram 30 mil euros. O Ronaldo nem piscou os olhos. Foi o assunto mais falado no restaurante o resto da noite".

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago da Liga Italiana, com um salário líquido de 31 milhões de euros por ano.