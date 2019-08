Ronaldo nomeado para melhor avançado da Liga dos Campeões

JN Hoje às 15:53, atualizado às 16:00 Facebook

Cristiano Ronaldo, avançado português da Juventus, é um dos três nomeados para melhor avançado da Liga dos Campeões em 2018/19, juntamente com Messi e Sadio Mané, anunciou, esta quinta-feira a UEFA.

O internacional português, que marcou seis golos em nove jogos na competição na época passada, foi distinguido três vezes com este troféu, em 2007/08, 2016/17 e 2017/18.

Mané é um dos cinco nomeados por posição do Liverpool, que se sagrou campeão europeu, juntamente com o guarda-redes Alisson, o médio Jordan Henderson e os defesas Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold.

No setor mais recuado, o holandês Matthijs de Ligt, que rumou à Juventus depois de ter brilhado no Ajax, concorre com a dupla de defesas dos reds, enquanto o francês Hugo Lloris (Tottenham) e o alemão Ter Stegen (Barcelona) são os outros candidatos a guardião do ano na Champions.

Para o melhor médio estão nomeados, além de Henderson, o dinamarquês Christian Eriksen (Tottenham) e o holandês Frenkie De Jong, que deixou o Ajax e assinou pelo Barcelona.

De fora dos três finalistas ficou o português Bernardo Silva, do Manchester City, que foi o quarto médio mais votado pelo painel constituído pelos treinadores dos 32 clubes que disputaram a Champions e 55 jornalistas de cada um dos países da UEFA.

Os vencedores dos prémios vão ser divulgados no próximo dia 29 de agosto, no Mónaco, por ocasião do sorteio da fase de grupos da edição de 2019/20 da principal competição continental de clubes.