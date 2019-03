Ronaldo inicia recuperação com fisioterapia

Hoje às 15:12 Facebook

A Juventus continua sem dar prazos para o regresso do avançado, mas a prioridade é tê-lo de volta no jogo da Champions com o Ajax.

No boletim clínico desta quinta-feira do clube de Turim, pode ler-se que Cristiano Ronaldo começou o processo de recuperação com "fisioterapia", tendo falhado, conforme o previsto, o treino no relvado da equipa orientada por Massimiliano Allegri.

Ronaldo sofreu uma lesão muscular, não especificada, na primeira parte do encontro de apuramento para o Euro 2020 entre Portugal e Sérvia, na passada segunda-feira, dia 25. No final, disse que estaria de volta no máximo em duas semanas.