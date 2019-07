Hoje às 17:57 Facebook

Agente da autoridade chegou a esboçar um sorriso quando percebeu que tinha sido Cristiano Ronaldo a "atacá-lo" pelas costas.

Cristiano Ronaldo continua nas bocas do Mundo. Tem sido assim desde que a Juventus iniciou a digressão de pré-época pela Ásia. Ainda em Singapura, foi notícia por uma troca de palavras com o treinador Maurizio Sarri. Depois, assim que pisou solo chinês, atirou água aos funcionários do aeroporto que o filmavam, ainda na pista. Agora, no treino da Juventus na China protagonizou mais um momento insólito.

O internacional português saltou para cima de um polícia chinês que, com os colegas, tentava neutralizar um adepto que invadiu o relvado de treino da Juventus. A reação do agente foi de grande descontração perante a brincadeira de CR7.

Nesta passagem pela China, Cristiano Ronaldo tem sido sempre muito acarinhado pela legião de fãs que lá tem. O jogador fez questão de agradecer o apoio que eles lhe têm dado, com uma mensagem escrita num vídeo, onde se percebe como os leva à loucura. Ora veja (e ouça):