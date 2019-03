"Ronaldo tinha o direito de festejar como bem entendesse"

Hoje às 10:48 Facebook

Emre Can, companheiro de Cristiano Ronaldo na Juventus, defende o craque português, que imitou o gesto de Simeone após a vitória épica sobre o Atlético de Madrid.

O internacional alemão está maravilhado com o astro português e considera legítima a manifestação de Ronaldo no final da partida com o Atlético. CR7 imitou o gesto de Diego Simeone como resposta ao treinador colchonero, que não se conteve nos festejos no final da primeira mão (2-0). Na segunda mão, em Turim, a Juventus deu a volta à eliminatória com o "hat-trick" do português.

"Não quero avaliar o gesto dele mas, depois do que Simeone fez na primeira mão, alguém como Ronaldo, depois de fazer o jogo que fez, tinha o direito de responder e festejar como bem entendesse", disse o internacional alemão, em declarações ao diário Bild.

O médio mostrou-se ainda impressionado com a postura do avançado português: "De Ronaldo só posso dizer que é uma pessoa muito calma, com os pés bem assentes na terra. Não se exibe como uma estrela. Impressionou-me muito, é o primeiro a dizer olá e agradece-te por tudo. As pessoas ficariam surpreendidas se vissem o quão normal ele é".