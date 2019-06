Cristiano Ronaldo transforma a fúria em golos

Arnaldo Martins Hoje às 14:13 Facebook

Em momentos de aperto, onde a maioria dos mortais fica mais angustiado, Cristiano Ronaldo empertiga-se e solta a fúria em campo. Pelo menos, foi o que se voltou a ver, anteontem, na vitória (3-1) de Portugal sobre a Suíça, com o craque a selar uma exibição de sonho com três golos, poucas horas depois de ter sido notícia o caso da alegada violação à ex-modelo Kathryn Mayorga ter sido transferido para o Tribunal Federal.

No ano passado, no Mundial 2018, na Rússia, Ronaldo também estava com a imagem beliscada pelos problemas com o Fisco espanhol e como reagiu o craque? Pois bem, três golos à Espanha, num dos jogos (3-3) mais excitantes do torneio. Problemas da vida pessoal são um combustível para o plano desportivo? A questão pode parecer perversa, mas não é por acaso que os adversários reconhecem que nunca é boa ideia picar a "fera".