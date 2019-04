Hoje às 14:54 Facebook

Emmanuel Adebayor, globe-trotter do futebol mundial, percorre a carreira de quase vinte anos, e relembra, muito particularmente, a meia época partilhada com o craque português no Real Madrid.

"Ronaldo era um monstro de aplicação e de trabalho", afirma Adebayor, em entrevista ao "Sportsmail". Aos 35 anos, o atacante togolês, que anda em pré-reforma pelo campeonato turco, ao serviço do Basaksehir, relembra os seis meses passados com Ronaldo na época de 2010/11 e como o craque português lhe marcou a experiência profissional.

"No Real, Ronaldo treinava connosco como se estivesse a treinar com os filhos. Passes com as costas, a controlar a bola com o pescoço... Uma vez ficou com a bola durante cinco segundos com apenas um toque. Como é que é possível, sequer?", afirma e questiona Adebayor, que também relembra as façanhas do português no ginásio.

"Eu e o Sergio Ramos éramos os mais fortes no ginásio. Depois chegava Ronaldo e perguntava: Achas que isso é difícil? Nós fazíamos cinco repetições e ele fazia 30".