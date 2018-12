Ronaldo vai para Dubai com Georgina e falha aniversário da mãe

Hoje às 15:49 Facebook

Jogador da Juventus escolheu os Emiratos Árabes para férias. Dolores festejou 64 anos na Madeira.

Cristiano Ronaldo partilhou, esta segunda-feira, no Instagram um momento romântico com a companheira Georgina Rodríguez, escrevendo "amore mio". Está provado, assim, que o jogador da Juventus escolheu o Dubai, nos Emirates Árabes, para a passagem de ano e para início de férias, com a companheira e o filho mais velho, Cristianinho.

Horas antes, também nas redes sociais, Dolores Aveiro, mãe do CR7, colocava uma foto a sorrir e a anunciar que vivia um dia muito especial. Dolores fez 64 anos no Funchal, Madeira, sem a presença do filho mas com a das filhas Kátia (que veio de Brasil) e Elma.

Tanto Georgina como Dolores deixaram desejos de bom ano aos seus seguidores, tendo recebido de Katia Aveiro parabéns com um vídeo em que está com os netos. Aliás, foi Katia quem deixou o balanço do ano com um longo desabafo, considerando que "2018 foi para os que não desistiram". "Aplausos para todos nós que fomos uns lutadores e grandes sobreviventes", referiu.

Nomeado para prémio

Quinta-feira à noite, segundo o jornal "The National", Cristiano Ronaldo estará presente para assistir, no Dubai, aos Globe Soccer Awards, nos quais está nomeado na categoria de melhor jogador ao lado dos vencedores da Copa do Mundo de 2018, Kylian Mbappe e Antoine Griezmann. O jogador da Juventus, 33 anos, ganhou cinco bolas de ouro. Também o agente Jorge Mendes está nomeado para os Globe Soccer, que premeiam as melhores prestações do ano nas respetivas categorias.