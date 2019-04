"Ronaldo+Juventus" não é sinónimo de conquista da Champions, diz Allegri

Hoje às 15:33, atualizado às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo vai jogar no sábado frente à Fiorentina e lembrou que a presença do português na equipa não basta para conquistar a Liga dos Campeões de futebol.

"Cristiano+Juventus não significa, obrigatoriamente, a conquista da Liga dos Campeões. O futebol não é uma ciência exata. Mas agora não adianta falar da 'Champions', devemos é pensar em ganhar o campeonato, que coroa uma grande temporada", afirmou Allegri.

Na antevisão do jogo de sábado com a Fiorentina, no qual a equipa de Turim pode conquistar o oitavo título consecutivo, Allegri considerou que "é preciso olhar para a frente e não para trás", procurando colocar em segundo plano o afastamento da Liga dos Campeões, na terça-feira, frente aos holandeses do Ajax.

"Não tenho nada que criticar a equipa e eles devem estar orgulhosos, todos queríamos chegar mais longe na Liga dos Campeões, mas estamos a um passo de uma meta história, que é o oitavo 'scudetto' e isso deve ser comemorado", assinalou.

A Juventus, a equipa com mais finais perdidas na principal competição europeia de clubes, com sete, foi esta época afastada das meias-finais da 'Champions', pelo Ajax, empatando 1-1 em Amesterdão e perdendo por 2-1 em casa.

Cristiano Ronaldo, cujo futuro, segundo Allegri "passa pela Juventus", marcou nos dois jogos com os holandeses, mas no 'intervalo' desses encontros foi poupado frente à SPAL, no qual a equipa de Turim somou a segunda derrota na Séria A, por 2-1, e adiou a conquista do título.

Na conferência de hoje, Allegri falou também do outro jogador português da equipa, o lateral João Cancelo, considerando que o internacional luso "pode, se quiser, tornar-se um dos melhores defesas do mundo".