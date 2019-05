Santuário de animais em Paredes de Coura sorteia camisola autografada por Ronaldo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:42 Facebook

A Quinta das Águias de Paredes de Coura lançou uma campanha para sortear uma camisola oficial da Juventus, autografada por Cristiano Ronaldo.

O objetivo é angariar fundos para criar um lago de tartarugas e ajudar à missão daquela propriedade, que se assume um "santuário de animais".

A quinta situada em Rubiães e gerida pelo casal Ivone e Joep Ingen Housz colocou à venda 500 rifas, que podem ser adquiridas no local ou através da Internet.

"O objetivo é contribuir com donativos para a missão da Quinta das Águias de proteger os animais e dar-lhes as melhores condições de vida possíveis", anuncia a página de Facebook daquela organização sem fins lucrativos, concluindo: "O sorteio irá realizar-se no site random.org quando todas as rifas tiverem sido vendidas".