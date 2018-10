Site da EA Sports retira imagem de Cristiano Ronaldo

Hoje às 00:33 Facebook

Depois de se ter pronunciado sobre o caso de alegada violação que está a ameaçar a imagem de Cristiano Ronaldo, a empresa de videojogos desportivos EA Sports retirou a imagem do português da página principal do site.

As principais marcas que patrocinam Cristiano Ronaldo não esconderam a "preocupação" com as acusações de violação ao internacional português. A EA Sports retirou, entretanto, a imagem de Cristiano Ronaldo da sua homepage, concretamente, o separador que conduz ao jogo FIFA 19. A empresa - criadora do famoso simulador de futebol FIFA, cuja edição mais recente tem CR7 na capa -, já tinha manifestado uma opinião sobre o assunto: "Estamos a monitorizar a situação, pois esperamos que os atletas que patrocinamos e embaixadores se comportem de uma forma condizente com os valores da EA".

A Nike e a ONG Save The Children também vieram a público comentar o tema. A marca de artigos desportivos afirmou estar "extremamente preocupada com estas alegações" e prometeu "acompanhar a situação".

A Juventus também reagiu ao caso, realçando "o grande profissionalismo e dedicação" que o português evidenciou nos últimos tempos, "algo que foi apreciado por tudo e todos na Juventus". O clube reforça: "Os alegados acontecimentos que sucederam há quase 10 anos não mudam a nossa opinião, que é partilhada com todos os que tiveram contacto com este grande campeão".