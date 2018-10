Taxista recorda palavras de outra mulher que acusa Cristiano Ronaldo de violação

Hoje às 22:11 Facebook

Depois de vir a público que os advogados que Kathryn Mayorga procuram a mulher britânica que, em 2005, chegou também a acusar Cristiano Ronaldo de violação, o jornal britânico "The Sun" descobriu o motorista que terá transportado a alegada vítima após o encontro com o jogador, no Hotel Sanderson, em Londres.

"Ela disse que ele tinha um corpo incrível. Estava feliz e entusiasmada depois de deixar o quarto de hotel. Disse que ele era amoroso", recordou Vince Humphrey, acrescentando: "Uns dias depois ouvi dizer que ela contou à Polícia que foi violada pelo Ronaldo. Fiquei em choque e perplexo". Na altura, o jogador foi interrogado pelas autoridades inglesas e o caso acabou arquivado.