Treinador da Juventus garante que Cristiano Ronaldo está "pronto para jogar"

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu que Cristiano Ronaldo, a enfrentar uma acusação de violação, está convocado para o jogo de sábado com a Udinese e "pronto para jogar".

"Cristiano está bem e, no que respeita a amanhã (sábado), está pronto para jogar", frisou Allegri, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da oitava jornada do campeonato italiano, que a Juve lidera 100% vitoriosa.

O técnico da formação de Turim deixou mesmo entender que o português será titular no reduto da Udinese, num embate marcado para as 18 horas locais (17 horas em Portugal continental).

"Ou jogam os nossos três avançados ou, entre Mandzukic e Dybala, um vai descansar", disse Allegri, garantindo a titularidade do jogador português.

Cristiano Ronaldo foi titular nos sete jogos da Juventus no campeonato transalpino, sendo mesmo totalista, com 630 minutos, disputados, e marcou três golos, dois ao Sassuolo e um ao Frosinone.

A meio da semana, o português não participou no triunfo caseiro da Juventus face aos suíços do Young Boys (3-0, com 'hat-trick' de Dybala), por estar castigado na Liga dos Campeões, face à expulsão na estreia, em Valência.

Na quinta-feira, ficou fora dos convocados da seleção portuguesa de futebol para os próximos dois jogos, com Polónia (Liga das Nações) e Escócia (particular), com o selecionador Fernando Santos a acrescentar, desde logo, a sua ausência dos dois encontros marcados para novembro.

Profissionalismo e serenidade em campo são indiscutíveis

"É normal que o apoiemos num momento delicado, mas ele tem as costas largas o suficiente para se concentrar no jogo de amanhã (sábado), entrar em campo e jogar bem", garantiu Allegri, acrescentando que tem visto o jogador "sereno" e que o seu "profissionalismo e serenidade em campo são indiscutíveis".

O técnico da Juventus foi claro: "Só o conheço há três meses, mas posso dizer que, em toda a sua carreira, ele fez sempre prova do seu profissionalismo dentro do campo".

À margem dos relvados, Cristiano Ronaldo está a ser acusado de violação por uma mulher norte-americana, num caso que remonta a 2009, em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

Na segunda-feira, a polícia de Las Vegas anunciou que abriu uma investigação às acusações feitas por Kathryn Mayorga, atualmente com 34 anos, que alia, numa denuncia civil, que o futebolista português a violou, em junho de 2009.