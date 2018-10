Três meses de Ronaldo na Juve: Brilho no campo e apoio fora dele

Simone Indovino com Vasco Samouco Hoje às 21:46 Facebook

Faz hoje exatamente três meses que Cristiano Ronaldo foi apresentado como jogador da Juventus. Noventa dias em que, passo a passo, se tornou protagonista absoluto na "Velha Senhora", dentro e fora do campo.

Um "boom" na venda de camisolas personalizadas com o nome do internacional português, um aumento exponencial de seguidores nas redes sociais e um amor incondicional por parte de todos os adeptos da Juve, ansiosos pela conquista da Liga dos Campeões. Fora de campo, a acusação de violação por parte de Kathryn Mayorga. Uma história que, inevitavelmente, provocou reações em todo o Mundo, mas especialmente na cidade onde Cristiano Ronaldo e a família hoje residem, Turim.

9 - Cristiano Ronaldo já conta com nove jogos pela "Velha Senhora". Um para a Champions e os restantes para o campeonato.

Na metrópole de Piemonte, o caso anda na boca de todos, mesmo em conversas diárias no trabalho ou na universidade. Mas o respeito pelo homem e pelo jogador parece não acabar nos relvados, já que quase todos estão do lado de CR7, mesmo os que não são fanáticos pela bola. A ideia generalizada é que a mulher norte-americana recuperou esta história, datada de 2009, para divulgar o seu nome e ganhar com isso, e que Cristiano Ronaldo nunca seria capaz da violação de que é acusado. Os adeptos têm a esperança de que a história termine o mais rápido possível, principalmente porque o desejo deles é apenas ver o ex-jogador do Real Madrid a brilhar com a camisola da Juventus.

4 - Para já, CR7 apenas marcou golos na liga italiana. Ao todo, o internacional português já assinou quatro golos pela Juventus.

Após esta paragem para os compromissos das seleções está prestes a começar um dos momentos cruciais da temporada de futebol. No campeonato, os "bianconeri" já descolaram na liderança, graças especialmente ao confronto direto contra o Nápoles. E até mesmo o apuramento na fase de grupos da Liga dos Campeões parece encaminhado, com duas vitórias em outros tantos jogos.

5 - Curiosamente, Ronaldo tem-se destacado mais no capítulo das assistências para golos dos colegas de equipa: já lá vão cinco.

Ronaldo, no entanto, não foi o protagonista de qualquer um dos dois jogos devido à expulsão em Valência, e é certo que o desejo do português em brilhar novamente na Europa é muito grande. Turim ficou ao lado de Cristiano Ronaldo, e agora terá que ser o craque a deixar tudo de lado para retribuir o amor dos adeptos com boas exibições e golos.