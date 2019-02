"Vi os adeptos a pedir a morte de Ronaldo", lamenta Dugarry

Hoje às 13:04 Facebook

O ex-jogador internacional fracês Christophe Dugarry criticou os adeptos do Atlético de Madrid e Diego Simeone pelas atitudes demonstradas durante o jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na última quarta-feira, em que os "colchoneros" venceram a Juventus por 2-0.

"Na primeira parte não vi nada técnica ou taticamente, apenas que os seus rapazes [jogadores do Atlético] gritavam para o árbitro. Foi vergonhoso, horrível", lamentou Dugarry em entrevista à RMC Sport.

O antigo jogador do Barcelona e campeão do Mundo em 1998 não poupou críticas aos adeptos nem ao treinador. "Depois vi que os adeptos do Atlético pediam a morte de Cristiano e quando a equipa marca observei Simeone agarrando-se aos genitais, virado para o público. Isso é ir longe demais. Isto é apenas futebol, não uma guerra", concluiu.