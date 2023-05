Irmão de Cristiano Ronaldo julgado por vender camisolas falsas da Juventus

JN Hoje às 20:40 Facebook

O irmão de Cristiano Ronaldo vai a julgamento em Itália depois de ser acusado de falsificar e vender camisolas da Juventus praticamente iguais ao equipamento da equipa de Turim. A primeira audiência judicial de Hugo dos Santos Aveiro já está marcada para 20 de junho, garante o jornal "Corriere dello Sport".

Hugo dos Santos Aveiro, irmão mais velho de Cristiano a Ronaldo, vai a julgamento em Itália por, alegadamente, falsificar e vender camisolas da Juventus, clube que o jogador representou de 2018 a 2021, antes de assinar por Manchester United e, recentemente, Al Nassr.

Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", o caso remonta a 2019. Hugo dos Santos Aveiro, garante a publicação, gere o merchandising com o nome do futebolista através da empresa "Mussara", que terá feito um acordo no valor de 500 mil euros com a empresa italiana "Turim Pegasus" para produzir as camisolas e depois vendê-las online. A peça era semelhante ao equipamento oficial da equipa de Turim, fabricado pela marca desportiva Adidas, apenas com a diferença de ter a inscrição "CR7 Museum" [Museu do CR7], que Hugo dos Santos Aveiro também gere.

Assim, garante ainda o "Corriere dello Sport", a Juventus conseguiu que cerca de 13 mil camisolas falsas fossem apreendidas mas a empresa "Mussara", gerida pelo irmão do jogador, garante que não fez qualquer encomenda à "Pegasus", que vinca ter tido autorização de Hugo para as produzir, argumentando com a inscrição do museu CR7.

Assim, a "Pegasus" decidiu processar a "Mussara" e a primeira sessão está marcada para 20 de junho.