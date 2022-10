Itália e Estados Unidos chamam por Cristiano Ronaldo

JN Hoje às 12:06 Facebook

O futuro de Cristiano Ronaldo, que termina contrato com o Manchester United no final desta temporada, pode passar pela MLS norte-americana ou a Serie A italiana, de acordo com a imprensa estrangeira.

Mesmo tendo sido reintegrado nos trabalhos da equipa principal do Manchester United, após se ter recusado a entrar no jogo da Premier League frente ao Tottenham, a saída de Cristiano Ronaldo dos "red devils" continua a centrar atenções.

O internacional português, de 37 anos, termina contrato com o clube inglês no final desta temporada e soma interessados em Itália e nos Estados Unidos da América.

O líder da Serie A, Nápoles, manterá, segundo a imprensa britânica, o interesse em CR7, confirmando os rumores do último verão que ligavam o clube italiano ao craque português.

De Espanha chegam ecos da vontade do Inter Miami, cujo dono é o antigo internacional inglês David Beckham, em levar Ronaldo para a MLS. A possibilidade é adianta pelo jornal "Mundo Deportivo".

Em Los Angeles, o "LA Times" acrescenta as duas equipas da cidade, os LA Galaxy e os Los Angeles FC, ao rol de interessados no avançado português.